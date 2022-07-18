Байрамов и помощник Блинкена обсудили отношения Азербайджана и Армении

18 июл. 10:51

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Об этом сообщили в азербайджанском МИД.

В рамках беседы состоялся обмен мнениями по текущим региональным процессам, в том числе по различным направлениям нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Отмечается, что глава азербайджанского внешнеполитического ведомства изложил "известную позицию" Баку по обеспечению мира и прогресса в регионе, в том числе по вопросам открытия коммуникаций, делимитации азербайджано-армянских границ, началу работы над будущим мирным договором между Баку и Ереваном. Он также рассказал Донфрид о шагах, которые предпринимает Азербайджан в этом направлении.

Кроме того, в пресс-службе МИД подчеркнули, что в ходе разговора была подчеркнута важность полного выполнения сторонами взятых обязательств, передает ТАСС.