Нацбанк Грузии предложил понизить долю мужчин в руководстве коммерческих банков

18 июл. 10:34

В Грузии в ближайшее время будет повышена обязательная доля женщин в наблюдательных советах и директоратах коммерческих банков и, как следствие, снижено число руководящих должностей для мужчин. Такое решение в настоящее время прорабатывает Нацбанк республики, с 2018 года проводящий политику половой "позитивной дискриминации" в финансовых организациях.

Напомним, что нормы четырехлетней давности требовали, чтобы не меньше 20% руководящих должностей в коммерческих банках занимали женщины независимо от квалификации управленческого персонала.

Сейчас же, пишет Спутник-Грузия, число руководителей банков женского пола выросло в среднем до 30%, и чиновники Нацбанка решили поднять устаревшую норму до реального положения дел, чтобы "улучшить гендерное разнообразие в корпоративной культуре".

Таким образом, уже этим летом в руководстве коммерческих банков не менее трети кресел должны будут занимать сотрудники женского пола, а к июню 2025 года их обязательная доля вырастет до 40%.