Боррель: санкционную политику против РФ нужно продолжать

18 июл. 10:31

Санкционная политика против России должна быть продолжена, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, он не согласен с критикой политики санкций против РФ со стороны ряда стран ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы выстрелила себе в легкие и теперь задыхается.

"Идут дебаты относительно эффективности санкций, насколько они затрагивают нас больше, чем Россию. Некоторые европейские лидеры даже говорили, что санкции были ошибкой", - сказал он, подчеркнув, что придерживается противоположного мнения.

Также он отверг утверждения о том, что цены на нефть выросли из-за санкций ЕС.

Боррель отметил также, что главы МИД будут рассматривать не новый пакет санкций, а усиление эффективности действующих мер, а также запрет на импорт золота и новый список индивидуальных санкций.