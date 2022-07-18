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СМИ: Иран возобновил торговые связи с Пакистаном

СМИ: Иран возобновил торговые связи с Пакистаном

На границе Ирана и Пакистана возобновил работу после 10 дней перерыва контрольно-пропускной пункт (КПП) Zero Point. 

По данным газеты Doon, КПП приостановил ранее свою работу из-за мусульманского праздника Курбан-байрам, передает ТАСС.

Согласно предварительной информации, после возобновления работы КПП товары поступают лишь с иранской стороны, Пакистан же в последние дни ничего не экспортировал в Иран. 

При этом отмечается, что большую часть экспортируемых в Пакистан товаров из Ирана составляют продукты.

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