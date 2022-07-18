Сочи готовится к ливням

18 июл. 10:02

В Сочи прогнозируются ливневые дожди с грозами, в связи с этим все городские службы перевели в усиленный режим работы, информирует пресс-служба администрации города.

"Согласно предупреждению метеорологов о неблагоприятных погодных условиях, в ближайшие один-три часа и до конца суток 18 июля 2022 года на территории Сочи ожидается местами сильный дождь, гроза. Такая погода, по сообщениям синоптиков, продлится всю неделю. Все городские службы переведены в усиленный режим", - говорится в прогнозе.

Специалисты ФКУ "Черноморье" следят за ситуацией на федеральных трассах.