В Азербайджан возвращается масочный режим

18 июл. 9:55

Минздрав Азербайджана, Госагентство по ОМС и Объединение по управлению территориальными медподразделениями опубликовало сегодня настоятельную рекомендацию азербайджанским гражданам носить маски в закрытых общественных помещениях.

Медики пояснили, что за последнюю неделю в мире резко вырос уровень заболеваемости коронавирусом, и в Азербайджане наблюдается негативная динамика.

"В Азербайджане фиксируется рост числа заболевших, заболеваемость превышает выздоровление", - обратили внимание в Минздраве АР.

Помимо масочного режима гражданам настоятельно рекомендовано соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены, по возможны меньше контактировать с людьми.