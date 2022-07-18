В Азербайджан возвращается масочный режим

Минздрав Азербайджана, Госагентство по ОМС и Объединение по управлению территориальными медподразделениями опубликовало сегодня настоятельную рекомендацию азербайджанским гражданам носить маски в закрытых общественных помещениях.
Медики пояснили, что за последнюю неделю в мире резко вырос уровень заболеваемости коронавирусом, и в Азербайджане наблюдается негативная динамика.
"В Азербайджане фиксируется рост числа заболевших, заболеваемость превышает выздоровление", - обратили внимание в Минздраве АР.
Помимо масочного режима гражданам настоятельно рекомендовано соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены, по возможны меньше контактировать с людьми.