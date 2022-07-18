Шавкат Мирзиеев постановил удвоить добычу урана в Узбекистане

18 июл. 9:47

В национальной базе данных Узбекистана сегодня было опубликовано постановление президента Шавката Мирзиеева об удвоении добычи урана в республике.

"Утвердить целевые показатели добычи и переработки урана", - сказано в документе на lex.uz. По плану на рост добычи урана отводится 8 лет: в 2030 году она должна увеличиться с 3,526 тыс т (показатель 2021 года) до 7,1 тыс т.

Согласно постановлению, для роста добычи урана будет расширена геологическая разведка: она должна поднять разведанные запасы полезного ископаемого до 10,5 тыс т в 2030 году.

На эти цели будет выделено $460 млн.

Напомним, что Узбекистан – седьмая страна в мире по запасам урана и пятая по его добыче. Весь добытый радиоактивный металл экспортируется.