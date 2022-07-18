Казахстан нарастит перевозку грузов через Южный Кавказ

18 июл. 9:45

Председатель Комитета транспорта Казахстана Касым Тлепов заявил о том, что Казахстан нацелен увеличить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ/Средний коридор).

"Перед нами стоит задача увеличить пропускную способность данного маршрута. Планируется создание контейнерного хаба в Специальной экономической зоне морского порта Актау. Это позволит наладить грузоперевозки по Транскаспийскому транспортному маршруту", – приводит слова собеседника Sputnik Азербайджан.

Тлепов отметил, что проект будут привлечены мировые логистические компании.

Кроме того, он отметил, что в условиях дефицита паромного флота на Каспии планируется строительство собственного паромного флота в количестве 10 единиц.