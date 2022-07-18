РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лавров: Европа больше других страдает от санкций против России

Лавров: Европа больше других страдает от санкций против России

Внешняя политика коллективного Запада последовательно ведет к поиску все новых театров военных действий, говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для газеты "Известия".

По его словам, "построенная" Вашингтоном на антироссийском фронте Европа, больше других страдает от бездумных санкций. "Брюссель опустошает арсеналы поставками Киеву, при этом не требуя отчетов о том, кто контролирует и куда потом попадают вооружения", - говорится в статье.

Далее глава российского внешнеполитического ведомства отмечает, что таким образом европейский рынок освобождается для закупок продукции американского военно-промышленного комплекса и дорогого СПГ из США вместо более доступного газа из России.

Лавров подчеркнул, что "вкупе с практическим слиянием ЕС с НАТО делают пока еще звучащие разговоры о стратегической автономии Евросоюза не более чем спектаклем".

1380 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version