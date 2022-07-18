Лавров: Европа больше других страдает от санкций против России

18 июл. 9:12

Внешняя политика коллективного Запада последовательно ведет к поиску все новых театров военных действий, говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для газеты "Известия".

По его словам, "построенная" Вашингтоном на антироссийском фронте Европа, больше других страдает от бездумных санкций. "Брюссель опустошает арсеналы поставками Киеву, при этом не требуя отчетов о том, кто контролирует и куда потом попадают вооружения", - говорится в статье.

Далее глава российского внешнеполитического ведомства отмечает, что таким образом европейский рынок освобождается для закупок продукции американского военно-промышленного комплекса и дорогого СПГ из США вместо более доступного газа из России.

Лавров подчеркнул, что "вкупе с практическим слиянием ЕС с НАТО делают пока еще звучащие разговоры о стратегической автономии Евросоюза не более чем спектаклем".