МИД КНР: Пекин не будет безучастно взирать на украинский кризис

18 июл. 9:22

Глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Пекин не станет пассивно наблюдать за событиями на Украине.

"Китай не является стороной украинского кризиса, но мы не собираемся быть безучастным зрителем и тем более не собираемся подливать масла в огонь", - приводит его слова МИД Китая.

Также Ван И подчеркнул, что Китай всегда был непреклонен и последователен в поощрении мира и переговоров, добавив, что все стороны обязаны извлечь уроки из украинских событий

МИД Китая выступил с инициативой о создании устойчивой и сбалансированной системы безопасности в Европе для гарантий мирной жизни на континенте.