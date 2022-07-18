В горах Чечни разместят системы ПВО?

18 июл. 9:01

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о необходимости размещения систем ПВО в горах республики на месте танковой части в Шалинском районе.

"В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе", - выразил мнение он.

Также Кадыров сообщил о формировании в республике нового полка специального назначения "Север-Ахмат" в составе войск Министерства обороны России.