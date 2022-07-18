Эрдоган обсудит с правительством Турции черноморское зерно

18 июл. 8:04

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посвятит сегодняшнее заседание правительства "дорожной карте" урегулирования "зернового вопроса" с Украиной и Россией.

"Внешняя политика также будет одной из важных тем заседания правительства. Президент и министры дадут оценку дипломатическим контактам для решения зернового кризиса. Будет рассмотрена соответствующая дорожная карта, которую необходимо исполнить", - передает повестку заседание TRT Haber.

Напомним, что на первых переговорах по зерну, состоявшихся на прошлой неделе в Стамбуле, были согласованы все принципиальные вопросы, касающиеся выводу сухогрузов с зерном из Черного моря. В среду или четверг пройдет второй раунд зерновых переговоров между делегациями России, Турции, ООН и Украины, на котором будут утверждены технические детали.