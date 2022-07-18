Кисловодск покажут в видеоэкскурсиях с сурдопереводом

18 июл. 5:19

В ставропольском городе-курорте Кисловодске начались видеосъемки экскурсий с сопровождением на жестовом языке – они позволят дистанционно ознакомиться с историей и достопримечательностями курорта людям с нарушениями слуха, - сообщили в Минтуризма края.

"Стартовали съемки первой видеоэкскурсии культурно-просветительского проекта "Кисловодск: ожившая история". …В кадре рядом с экскурсоводом всегда будет находиться переводчик русского жестового языка: это очень удобно для глухих людей, они смогут лучше разглядеть жесты", - рассказали в министерстве, передает ТАСС.

Первую видеоэкскурсию посвятят национальному парку "Кисловодский". Гид расскажет о Цветочном календаре, Каскадной лестнице, Храме воздуха, Долине роз и других достопримечательностях парка. До конца октября 2022 года планируется снять серию видеоэкскурсий в городах-курортах Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и городе Минеральные Воды.