На подогрев бассейнов в Крыму выделят гранты

18 июл. 2:13

Одна из главных задач - сделать Крым круглогодичным курортом, в связи с этим местные отельеры могут претендовать на грант для строительства и организации подогреваемых бассейнов, которые будут привлекать туристов в любой сезон, сообщил в эфире "Радио Крым" министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

На создание круглогодичной инфраструктуры в Крыму направлены совместные усилия министерства курортов и туризма, Ростуризма, также они поддержаны главой республики, отметил Волченко. "Это касается грантовой поддержки. Например, гранты на строительство теплых бассейнов - это отдельное ноу-хау", - заявил он.

Министр объяснил, что обычно в бассейнах можно купаться до сентября, затем естественного прогрева не хватает. Продлить сезон поможет грант, власти профинансируют порядка 70% затрат на теплые бассейны.