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Левон Тер-Петросян стал жертвой телефонных террористов

Левон Тер-Петросян стал жертвой телефонных террористов

Сегодня вечером в полицию Еревана поступил анонимный звонок о том, что в доме первого президента Армении Левона Тер-Петросяна неизвестные заложили бомбу.

Реагируя на звонок, к дому Тер-Петросян немедленно прибыла группа специалистов из полиции и Ереванского полка патрульной службы, чтобы проверить помещения особняка экс-президента.

Как пишет Спутник-Армения, в итоге звонок оказался делом рук обычных телефонных террористов: бомбу в доме Тер-Петросяна не удалось найти, как и других опасных предметов.

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