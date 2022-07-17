Левон Тер-Петросян стал жертвой телефонных террористов

17 июл. 23:07

Сегодня вечером в полицию Еревана поступил анонимный звонок о том, что в доме первого президента Армении Левона Тер-Петросяна неизвестные заложили бомбу.

Реагируя на звонок, к дому Тер-Петросян немедленно прибыла группа специалистов из полиции и Ереванского полка патрульной службы, чтобы проверить помещения особняка экс-президента.

Как пишет Спутник-Армения, в итоге звонок оказался делом рук обычных телефонных террористов: бомбу в доме Тер-Петросяна не удалось найти, как и других опасных предметов.