Обзор СМИ Кавказа 11 - 17 июля

Основная часть мероприятий, предусмотренных российской "Инвестпрограммой содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020-2022 годы", претворена в жизнь, сообщил "Sputnik-Южная Осетия" заместитель министра строительства республики Сергей Гаглоев. По его словам, программа включала 50 мероприятий. "На 2022 год запланировано выполнение 21 мероприятия. Три из них —подготовка проектно-сметной документации, оплата остатков, госфинансирование проектов реального сектора экономики, а остальные 18 —объекты капитального строительства", — рассказал Гаглоев. На строительство всех запланированных объектов в 2022 году зарезервировано 1159 млн рублей. На реконструкцию столичных улиц выделено около 215 млн рублей.

"В этом году предполагается выполнить работы по благоустройству 10 улиц с заменой инженерных коммуникаций, завершить строительство двух 75-квартирных домов по улице Осетинской", — отметил Гаглоев. В целом на реализацию трехлетней программы Россия выделяет порядка 4,5 млрд рублей. Столько же было выделено ранее на реализацию двухлетней инвестпрограммы на 2018–2019 годы. Еще порядка 9,1 млрд рублей РФ выделила на предыдущую программу на 2015–2017 годы. 13 лет в Южной Осетии шла работа по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Построено 300 км дорог, 18 детских садов и школ. В Цхинвале открылся медицинский кластер, в который входят детская больница, операционно-хирургический комплекс и новый роддом. Восстановлен Юго-Осетинский государственный университет. Кроме того, одно из знаковых событий 2021 года — открытие резервной линии для обеспечения бесперебойного электроснабжения республики. Выполнена одна из ключевых задач — увеличены зарплаты работников бюджетной сферы. За последние 6 лет доходы учителей, врачей, госслужащих в республике выросли двукратно. В ближайшее время между РФ и РЮО будет подписано соглашение о финансовом содействии в реализации госпрограммы социально-экономического развития на 2022–2025 годы, говорится на сайте bigasia.ru.

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В рамках программы "Газпрома" газифицировано 97,5% населенных пунктов. Оставшиеся 2,5% приходится на горные села. С октября прошлого года начата догазификация частных домов и объектов капитального строительства в уже газифицированных населенных пунктах. Ее цель – на льготных условиях подключить новых потребителей к имеющимся газовым сетям. В этом году на это выделено 128 млн рублей, пишет газета "Северная Осетия".

Для участия в программе подано около 1350 заявок, договоров по ним заключено более 1000. Газ доведен до границ 700 домовладений. Следующий этап для их собственников – проведение газа в дом и подключение приборов. Доведение газа до границ земельного участка производится для абонентов бесплатно, расходы на проведение газа в дом, покупку бытовых приборов и их подключение несут граждане. Средняя стоимость услуг "Газпрома" по проведению газа внутри участка и дома "до газовой плиты" составляет 40–50 тыс. рублей. Республика компенсирует эти расходы в размере 50%, но не более 57 тыс. рублей. Право на компенсации имеют семьи с детьми-инвалидами, малоимущие, многодетные, получающие республиканское пособие на детей, признанные федеральным законом ветераны и инвалиды 1-й и 2-й групп, малоимущие граждане. При этом у участников программы есть возможность привлечь к газификации дома любую другую лицензированную организацию. Информацию об участии населенного пункта в программе потребители могут найти на сайте gazprommap.ru.

В целом проект "Газпрома" рассчитан до 2030 года, однако в Северной Осетии его планируют завершить к концу 2025 года. Инвестиции составят около 1,3 млрд рублей, не считая финансирования выполнения отдельных этапов работ из республиканского и местного бюджетов. За это время будут построены десятки километров газопроводов и несколько новых газораспределительных станций. Это позволит газифицировать 21 село и поселок. На улицы двух из них в Моздокском районе – газ уже "пришел" в самом конце прошлого и начале нынешнего года. Другие 19 сел находятся в Алагирском и Дигорском ущельях. В дополнение к усилиям "Газпрома" правительство обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку потребителей к приему газа. Будут также реконструированы и технически перевооружены 8 работающих газораспределительных станций. Это позволит увеличить поставки в десятки сел большинства районов республики и ее столицу с учетом перспективного роста потребления топлива. Помимо этого газ будет подведен к всесезонному туристско-рекреационному комплексу "Мамисон".

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Дагестан считается лидером в стране по объемам выращивания абрикоса. В республике сосредоточено несколько тысяч гектаров абрикосовых садов, с которых ежегодно собирают до 30-35 тыс. тонн урожая. Это более половины выращиваемого в России абрикоса. Как пишет газета "Дагестанская правда", в настоящее время в республике завершается сбор абрикоса, тысячи тонн урожая уже нашли своего потребителя в самых разных городах нашей большой страны. Некоторую нагрузку с садоводов по реализации урожая снимают и перерабатывающие предприятия республики. Часть фруктов традиционно в горах идет на изготовление кураги. Из ядер косточек абрикоса готовят урбеч – еще одно дагестанское лакомство, продукт, который пришелся по вкусу многим гостям республики.

Традицией становится проведение в Дагестане ежегодных фестивалей абрикоса. В этом году в рамках фестиваля прошла выставка подворий районов, в которых традиционно занимаются выращиванием абрикоса, там же были выставлены предметы народных художественных промыслов. По словам председателя правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова, в этом году собран рекордный урожай абрикосов – порядка 35 тыс. тонн.

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Порядка 200 жителей КЧР смогут учиться в Северо-Кавказском институт-филиале РАНХиГС при президенте РФ за счет федерального бюджета. Повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку можно по таким актуальным программам, как "Экспертиза и оценка недвижимости", "Кадровый аудит организации", "1С Бухгалтерия", "Управление продажами и маркетинг", "Документооборот и делопроизводство" и другие. Ознакомиться с полным перечнем программ можно на сайте "Работа России". Как рассказал газете "Черкесск: вчера, сегодня, завтра" директор филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов, жители СКФО могут зарегистрироваться на портале и пройти обучение. В этом году разработаны и предложены программы в соответствии с запросом рынка труда округа. Филиал продолжает получать заявки на обучение, часть слушателей уже приступила к обучению.

Обучение могут пройти граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте до 7 лет включительно. Из числа молодежи в возрасте до 35 лет включительно на учебу принимаются граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более; граждане, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) о квалификации не являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более; граждане, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможным расторжением трудовых договоров); граждане, завершающие обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в текущем календарном году, обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа по получаемой профессии (специальности). C 2021 года реализуется федеральный проект "Содействие занятости" Национального проекта "Демография", в рамках которого проходит обучение граждан востребованным профессиям за счет федерального бюджета. Одним из операторов программы является РАНХИГС при президенте РФ. В 2021 году порядка 1000 человек прошли обучение в институте за счет федерального бюджета.

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Кабардино-Балкария вошла ТОП самых популярных направлений внутреннего туризма РФ в 2022 году в рейтинге, составленным экспертами Россельхозбанка в туристическом агрегаторе "Свое за городом". В него также вошли курорты Краснодарского края, путешествия на озеро Байкал, по Москве и области, а также туры в Казань, Екатеринбург. Основными трендами путешествий эксперты обозначили экологический и гастрономический туризм. Развитие этих направлений поддерживается на государственном уровне, что способствует экономическому развитию регионов, помогает сохранению народных традиций, ремесел, поддержанию культуры малых этносов. Растёт популярность туров с мастер-классами, информирует газета "Кабардино-Балкарская правда". С начала года КБР посетили свыше 550 тыс. туристов. Кроме курорта "Эльбрус", где горнолыжный сезон продолжается в пределах семи месяцев с общим турпотоком 500 тыс. человек, россияне и иностранцы облюбовали Черекское ущелье с термальным целебным источником Аушигер, Верхними и Нижними Голубыми озерами, экологическим и гастрономическим турами в Верхнюю Балкарию. Чегемские водопады также остаются местом популярного группового и семейного отдыха в круглогодичном режиме. Автотуризм с посещением альпийского высокогорья и фермерских хозяйств в период летне-пастбищного сезона содержания скота на землях отгонного животноводства привлекает в республику любителей экстрима и экзотики.

В сегменте аграрного туризма всё возрастающую популярность приобретает посещение хозяйств республики в сезон массовой уборки плодов, ягод и бахчевых культур. Туристы могут поучаствовать в уборке арбузов, дынь, голубики, черешни, сливы, вишни, яблок, груш. А также совершить семейную экскурсию с детьми по плантациям суперинтенсивных фруктовых садов, по фруктохранилищам, роботизированным фермам, побывать в личных подсобных хозяйствах сельчан, где можно попробовать натуральные продукты.

По мнению главы региона Казбека Кокова, в КБР сумели выработать такую экономическую парадигму, которая позволила объединить два региональных кластера – агропромышленный и туристско-рекреационный. Они призваны работать на социально-экономическое развитие республики и районов, в которых присутствуют рекреационные территории и инновационные технологии в области аграрного сектора. По прогнозам Ростуризма, с мая по сентябрь этого года в России отдохнет более 31 млн туристов, что на 20% превысит показатели прошлого года.