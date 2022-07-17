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Глава МИД Армении позвонил в Госдепартамент США

Глава МИД Армении позвонил в Госдепартамент США

Спустя сутки после завершения визита в Еревана директора ЦРУ Уильяма Бернса глава МИД Армении Арарат Мирзоян позвонил в Госдепартамент США, помощнику госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

По сообщению МИД Армении, Мирзоян доложил Донфрид о результатах переговоров армянского министра с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, состоявшимся накануне в Тбилиси.

Собеседники обсудили процессы открытия транспортных коммуникаций и делимитации армяно-азербайджанской границы, которые блокируются в настоящее время Ереваном.

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