Шота Руставели в Ташкенте

Пронеслась их жизнь земная, как ночное сновиденье,

И ушли они из мира - таково его веленье!

Даже тот, кто долговечен, проживет одно мгновенье!

Месх безвестный из Рустави, кончил я мое творенье.

Эта цитата из "Витязя в тигровой шкуре" навела исследователей на мысль, что Шота Руставели был месхитинцем, хотя биографические сведения о поэте крайне скудны: никто не знает, где он родился, кем были его родители. Принято считать, что Шота Руставели появился на свет где-то между 1160-ым и 1172-ом годами, почти за четыре века до завоевания Самцхе османами. Учился он в Греции, был хорошо знаком с арабской и персидской литературой. В Грузии в то время правила царица Тамара, покровительствовшая литераторам. Шота стал ее казначеем, сопровождал Тамару повсюду и, говорят, был безнадежно влюблен в нее. Его "Витязь в тигровой шкуре" одно время считался еретической поэмой, церковники даже жгли ее рукописи, но высокая художественная ценность произведения провела его через века.

В СССР очень любили "великого сына грузинского народа": переводили на все языки национальных республик, выпускали почтовые марки. Имя Руставели было присвоено не только главному проспекту Тбилиси и ведущей к нему станции метро, но и грузинскому драмтеатру, театральному институту, НИИ грузинской литературы Академии наук Грузии, Батумскому государственному педагогическому институту, аэропорту и пику Кавказских гор. Имя Шота Руставели носят улицы многих российских и украинских городов, а также Еревана, Бишкека, Оша, Душанбе и Ташкента. Конечно, Руставели никогда там не бывал. Он, по всей вероятности, кроме родной Грузии и Греции больше вообще нигде не бывал, но таким образом в советских республиках отдавали дань уважения культуре братской Грузии.

Ташкентская улица Шота Руставели получила свое нынешнее название в 1938 году, вроде бы в честь 800-летнего юбилея поэта, хотя это, конечно, условно, ведь, когда родился Шота Руставели, точно неизвестно. Скорее всего, переименование улицы было символом дружбы народов. Чтобы назвать улицу именем Руставели, ее лишили скромного старого названия Дачная. Раньше путь по этой шестикилометровой улице вел на дачу, но не на простую. По этой улице можно было доехать до дачи генерал-губернатора Туркестана Константина Петровича фон Кауфмана.

Здесь необходимо небольшое историческое отступление. В XIX веке Средняя Азия стала местом соперничества Британской и Российской империй, вошедшего в историю как Большая игра. Тогда для защиты своих южных границ и создания плацдарма политического влияния Россия начала направлять в Туркестан линейные батальоны. В 1865 году была образована Туркестанская область в составе Оренбургского генерал-губернаторства, а вскоре вышел царский указ о присоединении Ташкента к владениям Российской империи. В 1867 году было создано Туркестанское генерал-губернаторство в составе Сырдарьинской и Семиреченской областей с центром в Ташкенте. Первым губернатором как раз и стал Кауфман. И хотя он со своими войсками воспринимался как захватчик, многие признают, что генерал-губернатор уделял большое внимание развитию торговли, промышленности, сельского хозяйства, создал в Ташкенте Городскую думу и организовал публичную библиотеку, которая в наше время стала Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои.

В свободное от войн и трудов праведных время Константин Петрович ездил на дачу, по той самой дороге, по обочинам которой стояли глинобитные каркасные домики. Эта дорога и стала улицей Шота Руставели, а на месте генерал-губернаторской дачи, точнее кауфманских конюшен, раскинулся парк культуры и отдыха с искусственными озерами, мостами, аттракционами, кафе и фонтанами. Позже парк назвали в честь падишаха Империи Тимуридов XVI века Захир-ад-дина Мухаммада известного как Бабур (тигр, барс). Кстати, его мемуары "Бабур-наме" считаются одним из лучших образцов политических мемуаров, занимательных и достоверных. Парк начали создавать еще 1932 году по инициативе работников Ташкентского текстильного комбината, расположенного на Дачной улице, впоследствии ставшей улицей Шота Руставели. В 1987 году на улице Руставели поставили памятник ему работы скульптора Рувима Немировского, который также ваял для Ташкента Хамзи, Беруни, Аль-Хорезми.

Сегодня улицу считают "кладезю образцов советской архитектуры различного периода, начиная от великолепнейшего здания поликлиники Ташкентского текстильного комбината (1934 год) и не менее красивого здания бывшего Фрунзенского торгового центра (конец 1930-х годов), которые сочетают в себе стиль советского авангардизма с переходом к монументальному классицизму, в стиле которого выстроено уже в более поздний период (главным образом, начало-середина 1950-х годов) большое количество красивейших жилых и общественных зданий на улице, которые формируют ансамблевую застройку и незабываемый образ улицы Шота Руставели; и заканчивая зданиями, которые были построены в еще более поздний период массовой застройки улицы (1960-1965 годы). Которые, пусть, не так красивы, как первые, но теме не менее вносят не меньший вклад в формирование общего облика улицы".

Недавно жители Ташкента развернули в Сети полемику о целесообразности закрытия трамвайной линии на Шота Руставели. Одни утверждали, что "город теряет свое лицо, становится чужим, неуютным, несуразным; и нет уже того красивого и доброго Ташкента". Другие убеждали, что "город должен меняться так, чтобы людям было удобно в нем жить, а не чтобы кому-то было удобно вспоминать свою юность". А на днях стало известно, что улицу Руставели полностью реконструируют: построят современную дренажно-поливную систему, тротуары и велодорожки. Для этого будут привлекаться кредиты коммерческих банков, а потом эти затраты покроют из средств бюджета узбекской столицы. Остается надеяться, что исторические здания не тронут и, пройдя по улице Руставели, всё еще можно будет окунуться в ее атмосферу, создававшуюся веками.