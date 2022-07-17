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Иранский мультфильм "Мальчик-дельфин" собрал в России $1,8 млн

Иранский мультфильм &quot;Мальчик-дельфин&quot; собрал в России $1,8 млн

На фоне отказа западных киностудий от продажи в Россию своих кинофильмов и мультфильмов бьют рекорды ленты, произведенные на Востоке. Так, в настоящее время одним из лидеров российского проката является мультфильм "Мальчик-дельфин", произведенный в Иране.

Как пишет IRNA, "Мальчик-дельфин" в первые две недели проката в России занимал второе место по сборам. Всего на данный момент он заработал в российских кинотеатрах $1,8 млн.

Создатели "Мальчика-дельфина" – режиссеры Мохаммад Хейрандиш и Мохаммад-Амин Хамедани.

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