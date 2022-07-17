Заправка взорвала в Актюбинской области Казахстана

17 июл. 21:43

Как сообщили сегодня в департаменте по ЧС Актюбинской области Казахстана, в городе Алга на автозаправке взорвалась газовая цистерна. При этом всем трем сотрудникам автозаправки удалось выжить.

"Сообщили о двух хлопках цистерны емкостью 46 кубометров на газовой заправке "ЛиманГаз" в Алге, на улице Абая. В результате огнем уничтожило машину Toyota Camry, погрузочную автотехнику и было разрушено административное здание заправки площадью 22 кв м с последующим ее горением", - сообщили актюбинские спасатели.

Пожарные оперативно устранили возгорание и спасли от огня несколько единиц погрузочной техники, а также две других газовых емкости объемом 54 и 10 кубометров.