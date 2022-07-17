В Моздоке открылась первая в СКФО интернациональная Аллея писателей

17 июл. 21:28

В Моздоке, в парке Победы была открыта первая на Северном Кавказе интернациональная Аллея писателей.

На Аллее представлены литераторы, чья судьба так или иначе была связана с Кавказом: Коста Хетагуров, Александр Грибоедов, Александр Пушкин, Лев Толстой, Расул Гамзатов, Блашка Гуржибеков и другие.

На открытие Аллеи писателей прибыли делегации из Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставрополья и Южной Осетии.

Как передает ВГТРК "Алания", Аллея писателей была создана по инициативе председателя моздокского отделения "Стыр Ныхас" Фридона Гуцаева. Создал бюсты литераторов Николай Дзукаев.