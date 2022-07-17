Турция планирует первой в мире запустить программу "зеленого туризма"

17 июл. 21:14

Турция собирается первой в мире приступить к реализации национальной программы зеленого или экологического туризма, которая предполагает внедрение в индустрию туризма глобальных практик устойчивого развития и снижение загрязнения окружающей среды на основе Парижского соглашения по климату.

По данным газеты Milliyet, программа будет реализована в рамках соглашения о сотрудничестве с Глобальным советом по устойчивому туризму (GSTC) и рассчитана до 2030 года.

Старт проекта намечен на 2023 год. На этом этапе определят основные тезисы программы экологического туризма, а также подрядчиков, которые займутся контролем ее выполнения. В феврале к проекту подключаться участники турбизнеса, готовые принять в нем участие.

На втором этапе, к 2025 году, первым отелям выдадут "зеленые сертификаты", а к 2030 году предполагается выполнить все международные стандарты устойчивого туризма и Парижского соглашения по климату, которое Турция подписала в 2021 году, передает ТАСС.