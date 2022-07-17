Экс-заместителя главы СГБ Грузии осудят за превышение полномочий и оружие

Задержанному накануне экс-замглавы СГБ Грузии Иосифу Гогашвили сегодня были предъявлены официальные обвинения.
Гогашвили обвинен в превышении служебных полномочий, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, а также в незаконном получении и распространении персональных данных.
В совокупности бывшему чиновнику СГБ может быть вменено от 4 до 7 лет тюрьмы.
Обвинители отметили, что Гогашвили не только распространял публично персональные данные граждан, но и создавал угрозу разглашения гостайны. Дома у него были найдены пять единиц незаконно купленного оружия.
Прокуратура ходатайствовала о тюремном заключении для Гогашвили на время следствия и суда.