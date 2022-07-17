"Первый учитель" в "Космосе"

Сегодня в московском кинотеатре "Космос" состоялся показ фильма "Первый учитель", снятого в 1965 году режиссером Андреем Кончаловским по произведению Чингиза Айтматова.

Это история про бойца революции, прибывающего после классовых битв в далекий кишлак и стремящегося как можно скорее указать декханам путь в светлое коммунистическое завтра. Учителю Дюшену очень сложно. Собственное стремление поскорее "загнать всех в счастье" входит в противоречие с вековым укладом сельской киргизской жизни. С этим фильмом дебютант Михалков-Кончаловский буквально ворвался в большое кино. Картину показали на Венецианском фестивале, где Наталье Аринбасаровой вручили Кубок Вольпи за лучшее исполнение женской роли. Были и другие награды, в других странах и, конечно, в СССР.

В интервью "Вестнику Кавказа" Наталья Аринбасарова рассказала, что фильм снимали по нынешним временам долго, восемь месяцев: "Надо было жить в экспедиции, съемки проходили очень трудно, потому что это была дипломная работа режиссера Андрея Сергеевича Кончаловского. Это был первый большой фильм оператора Георгия Рерберга, художника Михаила Ромадина. Конечно, они очень волновались, обговаривали каждый нюанс. Всё для них было очень важно. Естественно, и от актеров они требовали полной самоотдачи. А я была непрофессиональной актрисой, не умела ничего, занималась балетом, где разговаривать не надо. Какие-то трудные сцены, где надо плакать, биться, мне давались легко. А проходные, где я должна пару слов сказать, - сложно. Режиссер всё время кричал: "Ты халтуришь, ты меня специально злишь!". Причем первый дубль у меня выходил лучше всего. Со временем я многому научилась. Но Андрей Сергеевич был очень требовательным: все время меня ругал, всё время от меня что-то требовал, но в результате получилось то, что получилось".

Отвечая на вопрос о художественной ценности фильма, Наталья Аринбасарова сказала: "Это экранизация повести гениального писателя Чингиза Айтматова. Торекулович, экранизация его повести, причем такая. Многие его произведения были экранизированы: поставлены балеты, оперы, спектакли, причем не только в Киргизии, а по всему миру. И в Москве шли спектакли "Материнское поле", "Восхождение на Фудзияму", и за границей. Несколько лет назад меня пригласили в Англию, где от Международной академии имени Чингиза Айтматова вручили красивую статуэтку – за лучшую айтматовскую героиню. Этот приз для меня очень дорог. Хотя у меня всего два фильма по произведениям Айтматова - "Первый учитель" и "Джамиля", тоже прекрасный фильм, который снимала Ирина Ивановна Поплавская. Оба фильма - классика советского кино, а за границей кинокритики считают их шедеврами.

Кинокритик Ситора Алиева заявила "Вестнику Кавказа", что фильм "Первый учитель" будет интересен молодому поколению режиссеров: "Это серьезная дебютная история, которая так сегодня всех волнует, ведь многие мечтают снять свой первый фильм. Это дипломная работа режиссера Андрея Кончаловского, дипломная работа Георгия Рерберга, блистательного оператора, две главные роли – Наталья Аринбасарова и Болот Бейшеналиев – они тоже молодые актеры (у Натальи первая роль, у Болота вторая). Словом, это пример яркого, мощного дебюта, который моментально завоевывает аудиторию – не только профессиональную, но и обычных зрителей, потому что приз Венецианского фестиваля - большое достижение. А актерская работа Натальи Аринбасаровой! Она тогда победила главных актрис мира. С другой стороны, история основана на повести великого киргизского писателя Чингиза Айтматова, который "питал" киргизское кино 1960-х, был главным источником для экранизаций. Все его произведения, которые экранизировались – и "Джамиля", и "Тополёк мой в красной косынке", и "Верблюжий глаз" - мощное соединение литературной основы и энергии, страсти молодых режиссеров, которые влюблялись в Киргизию и очень хотели показать ее на экране".

Показ состоялся в рамках кинофорума "Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве", посвященного столетию образования СССР. Цель форума, организованного "Москино", - развитие межнационального и межкультурного взаимодействия республик бывшего СССР, знакомство зрителей с лучшими фильмами советского периода, возрождение роли кино в формировании личности.

"Программа, посвященная столетию кино СССР, уникальна. В ней собраны очень разные фильмы, которые создавались на разных 15 студиях советских республик в разные годы. И каждая картина имеет свою уникальную ценность. Какие-то фильмы были хорошо известны широкому зрителю, какие-то были известны только в узком кругу кинематографистов, какие-то были отмечены фестивальными призами. Это абсолютно уникальный пласт советской культуры, потому что традиция ходить в кино была еженедельной для всей семьи, в кинотеатрах советские люди проживали свои жизни, влюблялись, разводились, встречались", - говорит Ситора Алиева.

По ее словам, фильмы созданные в республиках Средней Азии, были с вестерновским акцентом: "Центральная Азия сделала немало фильмов о басмачах в жанре вестерна, и эти фильмы пользовались с успехом, в том числе и в прокате. "Первый учитель" создавался человеком, который вдохновился Акирой Куросавой. Кончаловский не скрывает, что этот режиссер сыграл в его творчестве самую главную роль, и он не стеснялся цитировать его в картине. Думаю, повлиял на него и фильм "Зной" Ларисы Шепитько, который она сняла на Киргизфильме в 1963 году. Тот фильм открыл киргизское кино, его культуру, его уникальность. Это то, что вдохновило режиссера на создание фильма, включая, конечно, и само произведение Чингиза Айтматова, где было соединение прогрессивного, молодого, очень активного героя, который хочет принести образование и прогресс в довольно сложный мир патриархальности, с визуальностью картины. Киноязык для режиссера был не менее важен, чем история ее героя".

Среди организаторов и партнеров проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ”Кинофест”, ”Московское кино”, Музей кино, музейно-выставочный центр Росизо. Информационные партнеры - ”Вестник Кавказа”, ”Вести FM”, агентство городских новостей ”Москва”, KUDAGO, ”Индустрия кино” и радио ”Культура”.