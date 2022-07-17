В Измире огнеборцы победили лесной пожар

17 июл. 20:44

Сегодня в лесном массиве Сарныч Махаллеси Газиемирского района турецкой провинции Измир по неустановленной причине вспыхнул огонь.

На его тушение были направлены 3 пожарных вертолета, 2 самолета и 17 пожарных бригад. Как пишет Анадолу, они прибыли немедленно после сообщения местных жителей о задымлении в лесу.

Огонь вскоре перекинулся на строительный склад и производство сборных домов, однако его удалось оперативно потушить.

Шоссе от измирского аэропорта имени Аднана Мендереса до Торбалы было на некоторое время закрыто из-за пожара. Сейчас она вновь доступна для движения.

Пожарные продолжают охлаждать горевшую площадь.