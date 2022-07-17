Жозеп Боррель велел европейцам потерпеть

17 июл. 20:28

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал сегодня в своем блоге, что европейским государствам и простым европейцам нужно терпеть и дожидаться, когда санкции против России произведут задуманный эффект.

"Санкции требуют стратегического терпения, поскольку для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени", - пояснил дипломат.

Он выразил уверенность, что санкции против высоких технологий повредят российским производителям бытовой электроники, компьютеров, транспорта и продукции ВПК.

В Европе между тем бьют рекорды инфляция и цены на энергоносители из-за антироссийских санкций иного рода: против угля и нефти.