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Жозеп Боррель велел европейцам потерпеть

Жозеп Боррель велел европейцам потерпеть

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал сегодня в своем блоге, что европейским государствам и простым европейцам нужно терпеть и дожидаться, когда санкции против России произведут задуманный эффект.

"Санкции требуют стратегического терпения, поскольку для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени", - пояснил дипломат.

Он выразил уверенность, что санкции против высоких технологий повредят российским производителям бытовой электроники, компьютеров, транспорта и продукции ВПК.

В Европе между тем бьют рекорды инфляция и цены на энергоносители из-за антироссийских санкций иного рода: против угля и нефти.

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