Минобороны Узбекистана опровергло атаку на республику из Афганистана

17 июл. 20:14

Как сообщили сегодня в Минобороны Узбекистана, распространившаяся в соцсетях информация о новой ракетной атаке с территории Афганистана является фейком.

"В социальных сетях распространилась информация о якобы третьем ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана. Данная информация является ложной и абсолютно не соответствует действительности", - сказано в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны Узбекистана также подчеркнули, что узбекско-афганская граница находится под полным контролем узбекской армии и ситуация на ней сохраняется стабильной.

Напомним, что 5 июля предположительно из Афганистана в Узбекистан залетели пять реактивных снарядов, упавших в ненаселенных приграничных районах.