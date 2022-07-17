Министерство ЖКХ Ставрополья возглавил Александр Рябикин

17 июл. 19:58

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назначил новым краевым министром ЖКХ известного молодого управленца Александра Рябикина взамен ушедшего по собственному желанию романа Марченко.

До сегодняшнего дня 36-летний Александр Рябикин работал и. о. главы администрации Петровского городского округа.

"Распоряжение о назначении министром ЖКХ Ставропольского края Рябикина подписано губернатором Владимиром Владимировым", - сказано в сообщении пресс-службы губернатора.

Отметим, что Рябикин ранее работал в Миндоре, Минсельхозе и Минприроды Ставропольского края, в Комитете городского хозяйства администрации Ставрополя и в должности главы секретариата первого зампредседателя краевого правительства.