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Министерство ЖКХ Ставрополья возглавил Александр Рябикин

Министерство ЖКХ Ставрополья возглавил Александр Рябикин

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назначил новым краевым министром ЖКХ известного молодого управленца Александра Рябикина взамен ушедшего по собственному желанию романа Марченко.

До сегодняшнего дня 36-летний Александр Рябикин работал и. о. главы администрации Петровского городского округа.

"Распоряжение о назначении министром ЖКХ Ставропольского края Рябикина подписано губернатором Владимиром Владимировым", - сказано в сообщении пресс-службы губернатора.

Отметим, что Рябикин ранее работал в Миндоре, Минсельхозе и Минприроды Ставропольского края, в Комитете городского хозяйства администрации Ставрополя и в должности главы секретариата первого зампредседателя краевого правительства.

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