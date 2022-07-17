Южная Корея сделала Грузии научный подарок

17 июл. 19:44

Как сообщили сегодня в Минэкономразвития Грузии, в Поти состоялась церемония передачи Южной Кореей гидрографического катамарана местному порту. Подарок сделан в рамках проекта по созданию океанографической инфраструктуры в Грузии, который с декабря 2020 года реализует Сеул.

"Речь идет об оснащенном современными технологиями гидрографическом катамаране, который был изготовлен в Корее и передан грузинской стороне. Катамаран оснащен многолучевым эхолотом современного типа, который с высокой точностью измеряет глубины моря, что является необходимым компонентом для создания навигационных карт", - сообщил на церемонии замглавы Минэкономразвития Гурам Гурамишвили.

Замминистра подчеркнул, что морское судоходство и его развитие входят в приоритеты экономической политики грузинского правительства.