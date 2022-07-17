В Дагестане во второй раз пройдет национальная премия "Дигория"

17 июл. 19:15

В Дагестане близится начало II Национальной премии молодых политологов "Дигория", к участию в которой допускаются общественно-политические деятели республики: дипломированные специалисты политической сферы, аспиранты и ученые социально-гуманитарных направлений в возрасте до 35 лет включительно.

Политический обозреватель Эдуард Уразаев объяснил ценность премии "Дигория" потребностью в формировании слоя профессиональных политологов. "Особенно важна она для специалистов из регионов, где, по моим наблюдениям, сохраняется дефицит квалифицированных специалистов политического профиля и на государственной службе, и в научной сфере, и в общественной деятельности", - приводит его слова РИА Дагестан.

Победители и лауреаты премии "Дигория" смогут попасть на IV Форум молодых политологов России "Дигория" вне конкурсного отбора.

Дедлайн для заявок на премию – сегодня.