В Чечне намерены открыть за два года 128 "Точек роста"

17 июл. 18:58

Власти Чечни рассчитывают создать в 2023-2024 годах более 120 центров образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста". Об этом сообщил министр образования и науки региона Хож-Бауди Дааев.

По его словам, в настоящее время ведется активная работа по созданию данных центров.

Дааев поведал, что также планируется открыть три школьных технопарка "Кванториум" и три центра цифрового образования IT-куб.

Кроме того, будет обновлена материально-техническая база в 101 общеобразовательной организации, а также для занятий детей физической культурой и спортом в 17 школах в сельской местности.