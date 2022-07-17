Анкара рассказала о встрече Эрдогана с Путиным в Тегеране

17 июл. 18:43

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовала анонс личных переговоров турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным в Тегеране. Эрдоган, Путин и иранский президент Эбрахим Раиси соберутся 19 июля в столице ИРИ, чтобы провести очередное заседание Астанинского формата по Сирии.

"Наш президент примет участие в седьмом саммите Астанинского формата под председательством президента Ирана и с участием президента РФ Владимира Путина. На саммите будут проведены политические консультации по ситуации в Сирии, борьбы с террористическими организациями, несущими угрозу безопасности региона", - сказано в сообщении администрации Эрдогана.

Также Эрдоган намерен обсудить с Путиным и Раиси политическое решение сирийского кризиса, гуманитарную ситуацию в стране и задачу возвращения беженцев в Сирию.

Повестка двусторонних переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не заявлена, известно лишь, что "турецкий президент также планирует двустороннюю встречу с российским коллегой".