Жара не отпустит Азербайджан на следующей неделе

17 июл. 18:29

Как сообщили сегодня в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии Азербайджана, жара продержится в республике всю следующую неделю.

Особенно жарко будет с понедельника по среду в низменных районах Азербайджана – там столбик термометра в тени будет подниматься до 42-44 градусов, а в среднем температура будет составлять 38-40 градусов днем.

В Баку в то же будет несколько прохладнее – 33-38 градусов, а в горах – 30-33 градусов.

В последние дни недели на севере и западе Азербайджана возможны дожди. Они охладят воздух, но незначительно: в низменных районах будет 34-39 градусов в тени, в Баку – 30-33 градуса, а в горах – 22026 градусов.