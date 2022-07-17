Крупнейшее озеро Армении заросло ярко-зеленой тиной

17 июл. 18:14

Озеро Севан (историческое название – Гёйча) в Гегаркуникской области Армении в этом году вновь заросло ярко-зеленой тиной и в местах водорослевого "цветения" стало плохо пахнуть.

Как пишет Спутник-Армения, зарастание озера водорослями хорошо заметно на побережье города Гавар. Сильнее всего вода "цветет" там, где ее уровень ниже обычного.

Цветение крупнейшего озера в Армении связано с сильным падением уровня воды и жарой, вызывающим всплеск роста сине-зеленых водорослей. Из-за этого озерная экосистема страдает.

Что характерно, правительство Армении поставило повышение уровня воды в озере в приоритет, при этом для спасения водоема ничего не делается, а фермеры регулярно выкачивают из него воду для орошения полей.