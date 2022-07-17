Турция вооружилась анти-беспилотниками "Шахин"

17 июл. 17:57

Как сообщил сегодня в соцсетях глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир, на вооружение турецкой армии поступила новейшая разработка – система радиоэлектронной борьбы с малыми беспилотниками ŞAHİN 40 mm.

"Шахин" создан концерном ASELSAN. Он отличается как простотой транспортировки, так и скоростью развертывания, способен как отслеживать цель с радара, так и рассчитывать баллистические траектории. Система РЭБ установлена на прицеп и является модульной.

Исмаил Демир пояснил, что "Шахины" пригодятся для охраны стратегических объектов и госграницы от наиболее трудноуловимых дронов, а также для иных целей ПВО.