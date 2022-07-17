Оружейники США потребовали от Вашингтона и Брюсселя гарантировать спрос на их продукцию

17 июл. 17:42

Глава оружейной корпорации Northrop Grumman Кейти Уорден в интервью Financial Times сообщила, что компании американского ВПК послали запрос в Вашингтон, Брюссель и европейские страны о планируемых ими покупках оружия для поддержки Украины.

Как пояснила Уорден, у американских оружейников сейчас нет понимания того, как долго и в каком масштабе запад намерен поставлять на Украину оружие. Из-за этого они не могут рассчитать бизнес-план: строить ли дополнительные мощности или нет.

"Самое важное сейчас - получить четкие сигналы об уровне спроса, долгосрочных обязательствах и о том, как интенсивно будут задействоваться имеющиеся резервы", - пояснила она, обращая внимание, что на Западе не было создано запасов для удовлетворения текущего спроса, и если Вашингтону, Брюсселю и Киеву нужно больше, они должны сообщить об этом оружейникам.

"Мы готовы инвестировать в большие мощности производства, но все необходимое будет построено лишь в том случае, если нам будет гарантирован спрос на дополнительную продукцию", - пояснила Кейти Уорден.

Оружейники торопят политиков с решением не в последнюю очередь из-за нарушения цепочек поставок: американский ВПК столкнулся с нехваткой ряда компонентов (прежде всего микрочипы и другая электроника) и заметную часть вооружений приходится строить в два-три раза дольше, чем обычно.