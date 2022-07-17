ФК "Сочи" начал чемпионат России с победы над вернувшимся "Торпедо"

17 июл. 17:27

Сегодня в Сочи состоялся матч первого тура Мир-Российской премьер-лиги между ФК "Сочи" и московским клубом "Торпедо". Хозяева одолели гостей со счетом 3:1.

Фактически, все четыре гола забили сочинцы. Ворота "Торпедо" поразили: Ибрагим Цаллагов на 35-й минуте, Владислав Сарвели на 37-й минуте и Георгий Мелкадзе в добавленное время после второго тайма. А в ворота "Сочи" забил автогол также сочинец Ванья Дркушич (на 51-й минуте).

Напомним, что "Сочи" в прошлом сезоне занял второе место. "Торпедо", в свою очередь, впервые с 2015 года играет в премьер-лиге благодаря победе в ФНЛ.