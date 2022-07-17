В Германии ждут беспорядков из-за колоссальной инфляции

17 июл. 16:58

Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила сегодня, что немецкие радикалы могут организовать протесты и беспорядки в стране, используя естественное недовольство граждан взлетом цен на энергоресурсы и, как следствие, на все товары.

"Существует риск, что те, кто общается с правыми экстремистами, постараются использовать взлет цен как мобилизующую протесты тему", - приводит ее слова Handelsblatt.

Фезер подчеркнула, что для популистов, желающих захватить власть в Германии, любой кризис хорош, поскольку он позволяет разделять общество, запугивать людей и сеять ненависть.

Однако власти готовы с необходимой жесткостью подавить подобные попытки. "Мы приготовились к возможным акциям протеста", - сообщила глава МВД Германии.