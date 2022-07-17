В грузинских специях ищут свинец

17 июл. 16:29

Минсельхоз Грузии подписал сегодня меморандум с ЮНИСЕФ и Национальным по контролю заболеваний о проверке производимых в Грузии специй на содержание свинца.

Главный эпидемиолог Грузии Амирана Гамкрелидзе пояснила, что для республики является большой проблемой высокий уровень свинца в крови у граждан. Поиски причин такой ситуации привели ученых к специям.

Как пишет Спутник-Грузия, представитель офиса ЮНИСЕФ в Грузии Хасан Халиль подчеркнул, что специалисты ООН постараются искоренить свинцовую интоксикацию в стране.

Напомним, что исследование ЮНИСЕФ показало наличие свинца в крови у 41% грузинских детей, причем наибольшая доля приходится на Аджарию.