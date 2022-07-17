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Швеция отказывается отдавать Турции одного из лидеров FETO

Швеция отказывается отдавать Турции одного из лидеров FETO

Как стало известно сегодня, накануне Верховный суд Швеции приостановил экстрадицию в Турцию одного из лидеров организации Фетхуллаха Гюлена FETO – руководителя "филиала" гюленистов в Афганистане Йылмаза Айтана.

Айтан занимался координацией "школ" гюленистов в Афганистане. Три года назад он попросил убежища в Швеции, чтобы не быть привлеченным к уголовной ответственности за терроризм.

В течение этих трех лет, пишет Анадолу, он активно вел переписку с другими членами FETO по зашифрованному каналу. Минюст Турции включил Айтана в список террористов для экстрадиции, однако теперь Стокгольм отказывается его выдавать, поскольку предъявленные турецкой стороны улики "не являются составом преступления в Швеции".

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