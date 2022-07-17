Осенью в Краснодаре заработает новая ярмарка

17 июл. 15:53

В сентябре в Краснодаре откроют новую ярмарку – она разместится на пересечении улиц Петра Метальникова и Жигуленко, официальная торговая площадка с продуктами и непродовольственными товарами будет работать по выходным.

"Наша задача - создать комфортные торговые места для фермеров, для тех, кто выращивает и изготавливает продукцию. В свою очередь, жителям ближайших домов ярмарка даст возможность приобретать качественные, вкусные или необходимые товары от местных производителей", - рассказала начальник городского управления торговли и бытового обслуживания населения Елена Кочегарова, передает портал Юга.ру.

В городской администрации предполагают, что создание официальной ярмарки решит проблемы.

Благоустройство территории уже начали: высадили 20 кленолистных платанов, установили забор. К открытию ярмарки должно стать больше зеленых насаждений. Проект предусматривает урны, лавочки, бесплатный туалет, освещение.

На сайте мэрии появилась визуализация будущей ярмарки. Торговые места хотят оформить в едином стиле и зонировать по видам продукции.