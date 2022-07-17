Казахская легкоатлетка установила рекорд на ЧМ в США

17 июл. 15:31

Легкоатлетка из Кении, представляющая Казахстан, Каролин Чепкоеч Кипкируи установила новый рекорд страны на чемпионате мира в США, сообщает портал Национального олимпийского комитета.

В финале на 10 тыс м среди женщин спортсменка пробежала дистанцию 30:17.64, заняв 7-е место общем зачете. Временной результат стал новым рекордом Казахстана.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что еще две казахские легкоатлетки пробились в финал чемпионата мира в США – Нора Джеруто в беге на 3000 м и Надежда Дубовицкая в прыжках в высоту.