В Иране сообщили о технических возможностях производства ядерной бомбы

17 июл. 15:15

Иран имеет технические возможности производства атомной бомбы, но решения властей республики по данному вопросу нет, сообщил руководитель стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази.

"Не секрет, что у нас есть технические возможности для производства ядерной бомбы, но нет решения руководства страны по данному поводу", - приводит слова Харрази ТАСС.

Он подчеркнул, что Иран в течение нескольких дней смог увеличить уровень обогащения урана с 20% до 60%, и "с легкостью может увеличить этот уровень до 90%".

По словам Харрази, отсутствие гарантий со стороны Вашингтона относительно сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по вопросу об иранском ядерном досье "является ловушкой для любых возможных договоренностей между сторонами". Также, добавил глава стратегического центра, если бы Международное агентство по атомной энергии являлось независимым и справедливыми, "тогда было бы проще решать разногласия между участниками переговоров".

В заключение иранский представитель добавил, что, если Иран подвергнется атаке со стороны соседнего государства, "Тегеран ответит этим странам, а также прямым ударом по Израилю".