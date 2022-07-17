Медведев: подвиг советской армии беспримерен

17 июл. 14:54

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл в Волгоград, где принял участие мероприятии, посвященном 80-летию начала Сталинградской битвы, и пообщался с ветеранами войны.

Он отметил, что, "глядя на людей вашего поколения, я понимаю, какая тяжелейшая участь выпала на вас и какое огромное мужество нужно было иметь, чтобы все это вынести".

"Это на самом деле беспримерный подвиг, что бы там ни говорили наши "друзья" в кавычках, что бы там ни пытались придумывать в отношении истории нашей страны - нормальные люди все понимают", - приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что никто не делал в истории человечества того, что сделала Красная Армия.