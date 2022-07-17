Сбербанк будет сотрудничать с банком из Ирана

17 июл. 14:24

Коммерческий банк Bank Melli Iran подписал соглашения о сотрудничестве с российским Сбербанком, сообщил иранский телеканал Press TV.

Отмечается, что меморандум подписали глава Bank Melli Iran Мохаммад Реза Фарзин, находящийся с визитом в Москве, и руководитель правления Сбербанка Герман Греф. Отмечается, что документ направлен на развитие сотрудничества в банковской и торговой сферах.

Фарзин написал в своем Twitter, что прибыл в Москву по приглашению Грефа. "Между нами были подписаны важные контракты и меморандумы", - добавил он.

Также в ходе визита Фарзина распахнул двери новый центр торговли с участием бизнесменов двух стран под эгидой "Мир бизнес банка", который поспособствует развитию сотрудничества и деятельности предпринимателей России и Ирана.