В Крыму сообщили, что туризму ничего не угрожает

17 июл. 14:12

Туристам и отдыху в Крыму ничего не угрожает, сообщил руководитель парламента республики Владимир Константинов.

"В Крыму развернута одна из мощнейших региональных группировок войск, я уже не говорю про оснащение и Черноморский флот. Мы находимся в самом надежном, охраняемом и защищенном месте с 2014 года... Крым всегда был надежно защищен. Ничего нам не угрожает и не угрожало. Пусть приезжают отдыхать", - цитирует его РИА Новости.

Также Константинов добавил, что безопасность полуострова также гарантирован за счет контроля российскими войсками Херсонской и Запорожской областей.