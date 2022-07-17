Казахстан и Турция стали популярными направлениями среди россиян в июне

17 июл. 13:44

Россияне стали интересоваться услугами туристических агентств, за июнь жители страны в 1,5 раза чаще покупали путевки у компаний по сравнению с прошлым годом, сообщают "Известия" со ссылкой на сведения "МТС банка".

За год число транзакций клиентов турагентств увеличилось на 56%, а средний чек за путешествие возрос на 23%. Курорты Турции и Казахстана стали пользоваться большим спросом среди граждан РФ. ОАЭ и Грузия также стали одними из самых популярных направлений в июне 2022 года.

По мнению аналитиков, интерес к услугам турагентств увеличился после того, как бронировать жилье за рубежом стало труднее из-за санкций Visa и Mastercard, а также иностранных сервисов для отдыха.