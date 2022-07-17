Иран обвинил Байдена в провоцировании напряженности в Азии

17 июл. 13:27

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани обвинил Вашингтон в провоцировании напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Daily Mail.

"Вашингтон в очередной раз прибегнул к провальной политике иранофобии, пытаясь спровоцировать напряженность и кризис в регионе", - сказал дипломат.

Комментарий Канани был опубликован после заявления Байдена, в котором пообещал, что США не будут терпеть попытки какой-либо страны доминировать над другой в регионе, явно ссылаясь на Иран.

Представитель МИД Ирана добавил, что утверждения Вашингтона в разработке Тегераном ядерного оружия являются ложными и "соответствуют подстрекательской политике США".