Самый большой в стране мультимедийный фонтан официально открыли в Дербенте

17 июл. 13:15

В дербентском парке Низами Гянджеви заработал самый большой мультимедийный фонтан в России, сообщает пресс-служба администрации города.

Сооружение занимает площадь 5 тыс кв м, обладает самым большим водным лабиринтом, самым большим водным экраном (65х25 м), самым мощным водным залпом воды. Финансированием строительства фонтана занимался Сбербанк.

В церемонии открытия приняли участие замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, глава Сбербанка Герман Греф, министр культуры Ольга Любимова, глава Дагестана Сергей Меликов, сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов, депутат Госдумы Хизри Абакаров.

Отмечается, что фонтан может работать в статическом или одном из пяти динамических режимов. Количество его струй (2214) и их высота (30 м) превосходят большинство фонтанов в стране.