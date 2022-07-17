Власти Кабардино-Балкарии планируют построить в Нальчике новую мечеть 

17 июл. 12:56

В скором времени в столице Кабардино-Балкарии городе Нальчик будет построена новая соборная мечеть, - сообщил в своем Telegram-канале глава региона Казбек Коков.

"На встрече с руководством Духовного управления мусульман КБР, раис-имамами обсудили текущие вопросы деятельности ДУМ республики. В ходе встречи также обсудили вопрос возобновления проекта строительства новой соборной мечети в Нальчике. Поручил до конца июля создать рабочую группу, куда войдут представители администрации городского округа, ответственных министерств и ведомств, ДУМ КБР, чтобы сформировать соответствующую дорожную карту", - написал Коков, передает ТАСС.

Новая мечеть - не единственный крупный религиозный объект, который появится в регионе, - добавил Коков: сейчас ведется строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы в Баксане.

"Сегодня ДУМ республики тесно взаимодействует с государственными, муниципальными, правоохранительными органами в общественной, просветительской и благотворительной работе, вносит весомый вклад в укрепление межконфессионального и межнационального согласия в нашем регионе, борьбу с деструктивными проявлениями идеологии экстремизма и терроризма", - отметил глава региона.